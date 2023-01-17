Манкин Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1812 ст.
Сын: Потяркин Михаил Павлович/незаконнорожденный
Мать ребёнка: Потяркина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Потяркина-Манкина Федосья Павловна
Мать ребёнка: Потяркина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Потяркина Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно