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Манкин Павел Дмитриевич

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.11.1812 ст.

Сын: Потяркин Михаил Павлович/незаконнорожденный

Мать ребёнка: Потяркина Агафья Ивановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Потяркина-Манкина Федосья Павловна

Мать ребёнка: Потяркина Агафья Ивановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Потяркин Захар Павлович

Мать ребёнка: Потяркина Агафья Ивановна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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