Zelge (Halle) Juliane Dorothea — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zelge (Halle) Juliane Dorothea

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Место рождения

Цесис, Cēsu novads

Дата рождения

11.01.1802

Дата смерти

?.02.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Цесис, Cēsu novads
Крещение
26.01.1802
Цесис, Cēsu novads
Рождение ребёнка
24.02.1824

Сын: Zelge Alexander Rudolph

Отец ребёнка: Zelge Friedrich Alexander

Цесис, Cēsu novads
Рождение ребёнка
15.08.1826

Сын: Zelge Carl Ottoman

Отец ребёнка: Zelge Friedrich Alexander

Цесис, Cēsu novads
Рождение ребёнка
10.06.1827

Дочь: Alide Helene

Отец ребёнка: Zelge Friedrich Alexander

Цесис, Cēsu novads
Рождение ребёнка
19.09.1833

Дочь: Neuman Anna Juliane

Отец ребёнка: Zelge Friedrich Alexander

Цесис, Cēsu novads
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Zelge Fridrich Julius

Отец ребёнка: Zelge Friedrich Alexander

Цесис, Cēsu novads
Рождение ребёнка
05.06.1837

Сын: Zelge Johann Ernst

Отец ребёнка: Zelge Friedrich Alexander

Цесис, Cēsu novads
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.02.1842
Цесис, Cēsu novads
Похороны
Неизвестно
Цесис, Cēsu novads
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