Zelge (Halle) Juliane Dorothea
Место рождения
Дата рождения11.01.1802
Дата смерти?.02.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
26.01.1802
Рождение ребёнка
24.02.1824
Отец ребёнка: Zelge Friedrich Alexander
Рождение ребёнка
15.08.1826
Сын: Zelge Carl Ottoman
Отец ребёнка: Zelge Friedrich Alexander
Рождение ребёнка
10.06.1827
Дочь: Alide Helene
Отец ребёнка: Zelge Friedrich Alexander
Рождение ребёнка
19.09.1833
Дочь: Neuman Anna Juliane
Отец ребёнка: Zelge Friedrich Alexander
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Zelge Friedrich Alexander
Рождение ребёнка
05.06.1837
Сын: Zelge Johann Ernst
Отец ребёнка: Zelge Friedrich Alexander
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.02.1842
Похороны
Неизвестно