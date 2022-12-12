Neuman (Zelge) Anna Juliane
Место рождения
Дата рождения19.09.1833
Дата смерти01.02.1893
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1833
Отец: Zelge Friedrich Alexander
Мать: Zelge Juliane Dorothea
Крещение
29.10.1833
Конфирмация (миропомазание)
1850
Рождение ребёнка
?.01.1856
Дочь: Anna Marie
Отец ребёнка: Neuman Johan Gottlieb
Рождение ребёнка
?.09.1857
Отец ребёнка: Neuman Johan Gottlieb
Рождение ребёнка
?.07.1863
Отец ребёнка: Neuman Johan Gottlieb
Смерть
01.02.1893
Причина смерти: Воспаление легких | Умерла от воспаления лёгких
Похороны
05.02.1893