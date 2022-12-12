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Neuman (Zelge) Anna Juliane

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Место рождения

Цесис, Cēsu novads

Дата рождения

19.09.1833

Дата смерти

01.02.1893

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1833

Отец: Zelge Friedrich Alexander

Мать: Zelge Juliane Dorothea

Цесис, Cēsu novads
Крещение
29.10.1833
Цесис, Cēsu novads
Конфирмация (миропомазание)
1850
Цесис, Cēsu novads
Рождение ребёнка
?.01.1856

Дочь: Anna Marie

Отец ребёнка: Neuman Johan Gottlieb

Цесис, Cēsu novads
Рождение ребёнка
?.09.1857

Сын: Neuman Carl Gottfried

Отец ребёнка: Neuman Johan Gottlieb

Цесис, Cēsu novads
Рождение ребёнка
?.07.1863

Сын: Neuman Ludwig Reinhhold

Отец ребёнка: Neuman Johan Gottlieb

Цесис, Cēsu novads
Смерть
01.02.1893
Цесис, Cēsu novads
Причина смерти: Воспаление легких | Умерла от воспаления лёгких
Похороны
05.02.1893
Цесис, Cēsu novads
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