Абдюков Билялетдин Зайнетдин Углы 12.06.1862 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Абдюков Билялетдин Зайнетдин Углы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

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1905 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
12.06.1862 ст.

Отец: Абдюков Зайнетдин Абдулхабирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдюкова Кадича Габделгазизовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдюкова Кадича Габделгазизовна

Рождение ребёнка
1894 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдюкова Кадича Габделгазизовна

Рождение ребёнка
10.01.1901 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдюкова Кадича Габделгазизовна

Рождение ребёнка
02.06.1903 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдюкова Кадича Габделгазизовна

Рождение ребёнка
15.12.1905 ст.

Сын: Абдюков Сабиржан Билялович

Мать ребёнка: Абдюкова Кадича Габделгазизовна

Рождение ребёнка
14.08.1908 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдюкова Кадича Габделгазизовна

Смерть
Неизвестно

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