Абдюков Билялетдин Зайнетдин Углы
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1862 ст.
Отец: Абдюков Зайнетдин Абдулхабирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894 ст.
Рождение ребёнка
10.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
02.06.1903 ст.
Рождение ребёнка
15.12.1905 ст.
Сын: Абдюков Сабиржан Билялович
Мать ребёнка: Абдюкова Кадича Габделгазизовна
Рождение ребёнка
14.08.1908 ст.
Смерть
Неизвестно