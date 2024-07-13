Абдюкова Кадича Габделгазизовна 05.02.1864 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Абдюкова Кадича Габделгазизовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

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1905 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1864 ст.

Отец: Габделгазиз

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдюков Билялетдин Зайнетдин Углы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдюков Билялетдин Зайнетдин Углы

Рождение ребёнка
1894 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдюков Билялетдин Зайнетдин Углы

Рождение ребёнка
10.01.1901 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдюков Билялетдин Зайнетдин Углы

Рождение ребёнка
02.06.1903 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдюков Билялетдин Зайнетдин Углы

Рождение ребёнка
15.12.1905 ст.

Сын: Абдюков Сабиржан Билялович

Отец ребёнка: Абдюков Билялетдин Зайнетдин Углы

Рождение ребёнка
14.08.1908 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдюков Билялетдин Зайнетдин Углы

Смерть
Неизвестно

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