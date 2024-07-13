Абдюкова Кадича Габделгазизовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1864 ст.
Отец: Габделгазиз
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894 ст.
Рождение ребёнка
10.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
02.06.1903 ст.
Рождение ребёнка
15.12.1905 ст.
Сын: Абдюков Сабиржан Билялович
Отец ребёнка: Абдюков Билялетдин Зайнетдин Углы
Рождение ребёнка
14.08.1908 ст.
Смерть
Неизвестно