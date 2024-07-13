Абдюков Зайнетдин Абдулхабирович 1840 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАбдюков Зайнетдин Абдулхабирович

Абдюков Зайнетдин Абдулхабирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1862 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: Абдюков Абдулхабир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1862 ст.

Сын: Абдюков Билялетдин Зайнетдин Углы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1908 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.