Абдюков Зайнетдин Абдулхабирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840 ст.
Дата смерти1908 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Отец: Абдюков Абдулхабир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1862 ст.
Сын: Абдюков Билялетдин Зайнетдин Углы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1908 ст.