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Цепочкин Яков Анисимович

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Место рождения

Луки, Московский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Цепочкин Анисим Степанович

Мать: Цепочкина Анна Игнатовна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Василиса Яковлевна

Мать ребёнка: Цепочкина Екатерина Кирилловна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Цепочкина Екатерина Кирилловна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Цепочкина Екатерина Кирилловна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Цепочкина Екатерина Кирилловна

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цепочкина Екатерина Кирилловна

Смерть
После 1864
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