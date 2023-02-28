Цепочкин Яков Анисимович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: Цепочкина Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Цепочкина Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Цепочкина Екатерина Кирилловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Цепочкина Екатерина Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1864