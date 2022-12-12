Цепочкина Анна Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Цепочкин Анисим Степанович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Цепочкин Андрей Анисимович
Отец ребёнка: Цепочкин Анисим Степанович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Цепочкин Анисим Степанович
Отдан в рекруты в 1856 году
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Пелагея Анисимовна
Отец ребёнка: Цепочкин Анисим Степанович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Цепочкин Анисим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1850 и 1858