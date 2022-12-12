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Цепочкина Анна Игнатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Цепочкин Яков Анисимович

Отец ребёнка: Цепочкин Анисим Степанович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Цепочкин Андрей Анисимович

Отец ребёнка: Цепочкин Анисим Степанович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Цепочкин Петр Анисимович

Отец ребёнка: Цепочкин Анисим Степанович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Отдан в рекруты в 1856 году
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Пелагея Анисимовна

Отец ребёнка: Цепочкин Анисим Степанович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Цепочкин Егор Анисимович

Отец ребёнка: Цепочкин Анисим Степанович

Луки, Московский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цепочкин Анисим Степанович

Смерть
Между 1850 и 1858
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