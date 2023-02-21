Цепочкина Екатерина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Василиса Яковлевна
Отец ребёнка: Цепочкин Яков Анисимович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Цепочкин Яков Анисимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Цепочкин Яков Анисимович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Цепочкин Яков Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1864