Цепочкина Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепочкина Екатерина Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Василиса Яковлевна

Отец ребёнка: Цепочкин Яков Анисимович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Цепочкин Яков Анисимович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Цепочкин Яков Анисимович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Цепочкин Яков Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цепочкин Яков Анисимович

Смерть
После 1864
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