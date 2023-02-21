Скрибила Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Скрибила Сергей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Скребило Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно