Скрибила Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрибила Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Скрибила Сергей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Скребило Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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