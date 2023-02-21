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Скрибила Сергей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

До 1930

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Скрибила Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1914

Дочь: Войтишко Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Скрибила Акулина Кузьминична

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1914

Жена: Скрибила Акулина Кузьминична

Рождение ребёнка
После 1914

Сын: Скрибила Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Скрибила Акулина Кузьминична

Рождение ребёнка
1915

Сын: Скрибила Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Скрибила Акулина Кузьминична

Владимировка, с., Хасавъ-Юртовский округ, , Российская империя
Рождение ребёнка
1921

Сын: Скрибила Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Скрибила Акулина Кузьминична

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
До 1930
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Работал на Сахарном заводе. Был убит при ограблении двумя неизвестными людьми после получения зарплаты
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