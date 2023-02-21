Скрибила Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиДо 1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Скрибила Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1914
Дочь: Войтишко Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Скрибила Акулина Кузьминична
Бракосочетание
До 1914
Рождение ребёнка
После 1914
Сын: Скрибила Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Скрибила Акулина Кузьминична
Рождение ребёнка
1915
Сын: Скрибила Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Скрибила Акулина Кузьминична
Владимировка, с., Хасавъ-Юртовский округ, , Российская империя
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Скрибила Акулина Кузьминична
Смерть
До 1930
Работал на Сахарном заводе. Был убит при ограблении двумя неизвестными людьми после получения зарплаты