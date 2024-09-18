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Прасковья Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1678 г.р.

Дети

Около 1699 г.р.

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МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1694 и 1699

Муж: Федор Давыдович

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Яков Федорович

Отец ребёнка: Федор Давыдович

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 107 лист. Деревня Острецево. Федор Давыдович, 41 год, и жена его Прасковья Давыдовна, 43 года. У него сын Яков, 20 лет и его жена Федосья Елисеевна, 23 года. 1719г
Смерть
После 1724
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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