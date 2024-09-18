Прасковья Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиПосле 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1694 и 1699
Муж: Федор Давыдович
Рождение ребёнка
Около 1699
Сын: Яков Федорович
Отец ребёнка: Федор Давыдович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 107 лист. Деревня Острецево. Федор Давыдович, 41 год, и жена его Прасковья Давыдовна, 43 года. У него сын Яков, 20 лет и его жена Федосья Елисеевна, 23 года. 1719г
Смерть
После 1724