Яков Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1699
Дата смертиПосле 1739
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
Отец: Федор Давыдович
Мать: Прасковья Давыдовна
Бракосочетание
Между 1712 и 1719
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 107 лист. Деревня Острецево. Федор Давыдович, 41 год, и жена его Прасковья Давыдовна, 43 года. У него сын Яков, 20 лет и его жена Федосья Елисеевна, 23 года. 1719г
Рождение ребёнка
11.07.1739 ст.
Дочь: Евфимия Яковлевна
Мать ребёнка: Федора (Федосья) Елисеевна
Смерть
После 1739