Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Федорович

Яков Федорович

Место рождения

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

После 1739

Пол

Мужской

Отец

Около 1678 г.р.

Мать

Около 1676 г.р.

Жена

Около 1696 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: Федор Давыдович

Мать: Прасковья Давыдовна

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1712 и 1719

Жена: Федора (Федосья) Елисеевна

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 107 лист. Деревня Острецево. Федор Давыдович, 41 год, и жена его Прасковья Давыдовна, 43 года. У него сын Яков, 20 лет и его жена Федосья Елисеевна, 23 года. 1719г
Рождение ребёнка
11.07.1739 ст.

Дочь: Евфимия Яковлевна

Мать ребёнка: Федора (Федосья) Елисеевна

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1739
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.