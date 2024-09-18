Федор Давыдович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1678
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1678
Отец: Давыд
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1694 и 1699
Жена: Прасковья Давыдовна
Рождение ребёнка
Около 1699
Сын: Яков Федорович
Мать ребёнка: Прасковья Давыдовна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 107 лист. Деревня Острецево. Федор Давыдович, 41 год, и жена его Прасковья Давыдовна, 43 года. У него сын Яков, 20 лет и его жена Федосья Елисеевна, 23 года. 1719г
Смерть
После 1724