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Федор Давыдович

Место рождения

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

До 1647 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1676 г.р.

Дети

Около 1699 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: Давыд

Мать: не указана

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1694 и 1699

Жена: Прасковья Давыдовна

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Яков Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Давыдовна

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 107 лист. Деревня Острецево. Федор Давыдович, 41 год, и жена его Прасковья Давыдовна, 43 года. У него сын Яков, 20 лет и его жена Федосья Елисеевна, 23 года. 1719г
Смерть
После 1724
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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