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Фукалов Григорий Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фукалов Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фукалов И Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова (Фукалова) Дочь Григорьевна

Мать ребёнка: Фукалова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
02.03.1898

Дочь: Жукова (Фукалова) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Фукалова Мария Николаевна

Фуколята, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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