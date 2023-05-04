Фукалов Григорий Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фукалов Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова (Фукалова) Дочь Григорьевна
Мать ребёнка: Фукалова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
02.03.1898
Дочь: Жукова (Фукалова) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Фукалова Мария Николаевна
Фуколята, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно