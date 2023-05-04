Фукалова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фукалова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова (Фукалова) Дочь Григорьевна

Отец ребёнка: Фукалов Григорий Фомич

Рождение ребёнка
02.03.1898

Дочь: Жукова (Фукалова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Фукалов Григорий Фомич

Фуколята, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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