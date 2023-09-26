Бруховецкая Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1751
Сын: Бруховецкой Яков Мартинович
Отец ребёнка: Бруховецкой Мартин Алексеевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Бруховецкой Иван Мартинович
Отец ребёнка: Бруховецкой Мартин Алексеевич
Рождение ребёнка
1766
Сын: Бруховецкой Федор Мартинович
Отец ребёнка: Бруховецкой Мартин Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно