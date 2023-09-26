Бруховецкой Мартин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруховецкой Мартин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Бруховецкой Яков Мартинович

Мать ребёнка: Бруховецкая Анна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Бруховецкой Иван Мартинович

Мать ребёнка: Бруховецкая Анна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Бруховецкой Федор Мартинович

Мать ребёнка: Бруховецкая Анна

Работа или профессия
Неизвестно
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