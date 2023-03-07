Родион Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1708
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: Федор Якимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Егор Родионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Стефанида Родионова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Филипп Родионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Прасковья Родионова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Авдотья Родионова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1762