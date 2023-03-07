Родион Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1642 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Федор Якимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Егор Родионов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Стефанида Родионова

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Филипп Родионов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Прасковья Родионова

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Авдотья Родионова

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1762
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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