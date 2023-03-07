Федор Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Якимов

Федор Якимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

1731

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1708 г.р.
До 1714 г.р.
Около 1715 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Родион Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1714

Сын: Алексей Федоров

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Никита Федоров

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1731
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close