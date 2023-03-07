Федор Якимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1642
Дата смерти1731
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Родион Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1714
Сын: Алексей Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Никита Федоров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1731