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Филипп Родионов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1708 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Родион Федоров

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Михаил (Михайла) Филиппов

Мать ребёнка: Марфа Федорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Федорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1811
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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