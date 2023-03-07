Филипп Родионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Родион Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Михаил (Михайла) Филиппов
Мать ребёнка: Марфа Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1811