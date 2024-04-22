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Екатерина Ипполитовна

Место рождения

Церковное, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: Без Фамилии Ипполит Федоров

Мать: не указана

Церковное, Кологривский муниципальный район, Костромская область
ГАКО фю56 оп.13 д.55 поручители по жениху д.Копьево Немцев Андрей Александрович и Василий Степанович Немцев; по невесте д.Црковное Степан Ипполитович и Николай Иванович Смирнов.
Бракосочетание
28.01.1909 ст.

Муж: Немцев Александр Степанович

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
09.10.1909 ст.
Понга, Турдиевская волость, Кологривский уезд
ГАКО ф.56 оп.13 д.55 у Пелагеи Андреевна Немцевой 1909г.р
Восприемник
09.10.1909 ст.
Понга, Турдиевская волость, Кологривский уезд
у Пелагеи Андреевны Немцевой
Рождение ребёнка
17.08.1913

Дочь: Немцева Наталия Александровна

Отец ребёнка: Немцев Александр Степанович

Рождение ребёнка
03.04.1915 ст.

Дочь: Немцева Александра Александровна

Отец ребёнка: Немцев Александр Степанович

Смерть
Неизвестно
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