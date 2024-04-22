Екатерина Ипполитовна
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1887 ст.
Отец: Без Фамилии Ипполит Федоров
ГАКО фю56 оп.13 д.55 поручители по жениху д.Копьево Немцев Андрей Александрович и Василий Степанович Немцев; по невесте д.Црковное Степан Ипполитович и Николай Иванович Смирнов.
Бракосочетание
28.01.1909 ст.
Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
09.10.1909 ст.
ГАКО ф.56 оп.13 д.55 у Пелагеи Андреевна Немцевой 1909г.р
Восприемник
09.10.1909 ст.
у Пелагеи Андреевны Немцевой
Рождение ребёнка
17.08.1913
Дочь: Немцева Наталия Александровна
Отец ребёнка: Немцев Александр Степанович
Рождение ребёнка
03.04.1915 ст.
Дочь: Немцева Александра Александровна
Отец ребёнка: Немцев Александр Степанович
Смерть
Неизвестно