Без Фамилии Ипполит Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Екатерина Ипполитовна
Мать ребёнка: не указана
Церковное, Кологривский муниципальный район, Костромская область
ГАКО фю56 оп.13 д.55 поручители по жениху д.Копьево Немцев Андрей Александрович и Василий Степанович Немцев; по невесте д.Црковное Степан Ипполитович и Николай Иванович Смирнов.