Без Фамилии Ипполит Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Без Фамилии Ипполит Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Екатерина Ипполитовна

Мать ребёнка: не указана

Церковное, Кологривский муниципальный район, Костромская область
ГАКО фю56 оп.13 д.55 поручители по жениху д.Копьево Немцев Андрей Александрович и Василий Степанович Немцев; по невесте д.Црковное Степан Ипполитович и Николай Иванович Смирнов.

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