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Немцев Александр Степанович

Место рождения

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Демобилизация
1908
уволен в запас армии рядовой стражник пограничной бригады 6-го Черноморского округа
Бракосочетание
28.01.1909 ст.

Жена: Екатерина Ипполитовна

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.08.1913

Дочь: Немцева Наталия Александровна

Мать ребёнка: Екатерина Ипполитовна

Рождение ребёнка
03.04.1915 ст.

Дочь: Немцева Александра Александровна

Мать ребёнка: Екатерина Ипполитовна

Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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