Немцев Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Демобилизация
1908
уволен в запас армии рядовой стражник пограничной бригады 6-го Черноморского округа
Бракосочетание
28.01.1909 ст.
Жена: Екатерина Ипполитовна
Рождение ребёнка
17.08.1913
Дочь: Немцева Наталия Александровна
Мать ребёнка: Екатерина Ипполитовна
Рождение ребёнка
03.04.1915 ст.
Дочь: Немцева Александра Александровна
Мать ребёнка: Екатерина Ипполитовна
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно