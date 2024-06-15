Нетунахин Арсений Маркелов
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти19.01.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1800
Рождение ребёнка
03.06.1808
Сын: Нетунахин Андрей Арсеньевич
Мать ребёнка: Нетунахина (Поганкина) Марья Харитонова
Рождение ребёнка
08.09.1816
Дочь: (Нетунахина) Анна Арсеньева
Мать ребёнка: Нетунахина (Поганкина) Марья Харитонова
Смерть
19.01.1854
Причина смерти: старость