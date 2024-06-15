Нетунахин Арсений Маркелов 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНетунахин Арсений Маркелов

Нетунахин Арсений Маркелов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

19.01.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Нетунахин Маркел Андреев

Мать: Нетунахина Анна Афанасьева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
04.11.1800

Жена: Нетунахина (Поганкина) Марья Харитонова

Рождение ребёнка
03.06.1808

Сын: Нетунахин Андрей Арсеньевич

Мать ребёнка: Нетунахина (Поганкина) Марья Харитонова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
08.09.1816

Дочь: (Нетунахина) Анна Арсеньева

Мать ребёнка: Нетунахина (Поганкина) Марья Харитонова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
19.01.1854
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: старость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.