Нетунахина (-) Анна Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти15.04.1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1761
Сын: Нетунахин Андрей Маркелов
Отец ребёнка: Нетунахин Маркел Андреев
Рождение ребёнка
16.04.1764
Дочь: Христина Маркелова
Отец ребёнка: Нетунахин Маркел Андреев
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Разумихина Иринья Маркелова
Отец ребёнка: Нетунахин Маркел Андреев
Рождение ребёнка
01.04.1770
Дочь: Попова Марья Маркелова
Отец ребёнка: Нетунахин Маркел Андреев
Рождение ребёнка
1779
Сын: Нетунахин Арсений Маркелов
Отец ребёнка: Нетунахин Маркел Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.04.1796