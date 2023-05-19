Нетунахина (-) Анна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНетунахина (-) Анна Афанасьева

Нетунахина (-) Анна Афанасьева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

15.04.1796

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1761

Сын: Нетунахин Андрей Маркелов

Отец ребёнка: Нетунахин Маркел Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1764

Дочь: Христина Маркелова

Отец ребёнка: Нетунахин Маркел Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Разумихина Иринья Маркелова

Отец ребёнка: Нетунахин Маркел Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1770

Дочь: Попова Марья Маркелова

Отец ребёнка: Нетунахин Маркел Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Нетунахин Арсений Маркелов

Отец ребёнка: Нетунахин Маркел Андреев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетунахин Маркел Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
15.04.1796
Ржев, город Ржев, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close