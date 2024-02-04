Боброва (Неткач) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Неткач) Валентина Ивановна

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Место рождения

Андриановка, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неткач Иван

Мать: Неткач (Тамаровская) Ольга

Андриановка, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Валентин Владимирович

Отец ребёнка: Бобров Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
27.07.1970

Сын: Бобров Роман Владимирович

Отец ребёнка: Бобров Владимир Сергеевич

Смерть
2007
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

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