Боброва (Неткач) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неткач Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров Валентин Владимирович
Отец ребёнка: Бобров Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
27.07.1970
Сын: Бобров Роман Владимирович
Отец ребёнка: Бобров Владимир Сергеевич
Смерть
2007
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область