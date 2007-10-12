Бобров Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения27.02.1931
Дата смерти12.10.2007
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1931
Отец: Бобров Сергей Михайлович
Мать: Фатеева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров Валентин Владимирович
Мать ребёнка: Боброва (Неткач) Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1970
Сын: Бобров Роман Владимирович
Мать ребёнка: Боброва (Неткач) Валентина Ивановна
Смерть
12.10.2007