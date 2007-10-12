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Бобров Владимир Сергеевич

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Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

27.02.1931

Дата смерти

12.10.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1931

Отец: Бобров Сергей Михайлович

Мать: Фатеева Анастасия

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Валентин Владимирович

Мать ребёнка: Боброва (Неткач) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1970

Сын: Бобров Роман Владимирович

Мать ребёнка: Боброва (Неткач) Валентина Ивановна

Смерть
12.10.2007
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

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