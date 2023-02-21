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Шипицына ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шипицын Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Шипицын Алексей Долматович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Аксинья Алексеевна

Отец ребёнка: Шипицын Алексей Долматович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Шипицын Алексей Долматович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шипицын Викул Алексеевич

Отец ребёнка: Шипицын Алексей Долматович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Шипицын Алексей Долматович

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Алексей Долматович

Смерть
Неизвестно
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