Шипицын Викул Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Викул Алексеевич

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Место рождения

д. Бучанская Тарского уезда

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Шипицын Алексей Долматович

Мать: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1878

Сын: Шипицын Алексей Викулович

Мать ребёнка: Шипицына Марфа

Рождение ребёнка
1883

Сын: Шипицын Семен Викулович

Мать ребёнка: Шипицына Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голошелкова ? Викуловна

Мать ребёнка: Шипицына Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Марфа

Смерть
Неизвестно
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