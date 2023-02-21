Шипицын Викул Алексеевич
Место рожденияд. Бучанская Тарского уезда
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Шипицын Алексей Долматович
Мать: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1878
Сын: Шипицын Алексей Викулович
Мать ребёнка: Шипицына Марфа
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Шипицына Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голошелкова ? Викуловна
Мать ребёнка: Шипицына Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына Марфа
Смерть
Неизвестно