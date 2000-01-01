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Шипицын Алексей Долматович

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Место рождения

д. Бучанская Тарского уезда

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Шипицын Долмат Ларионович

Мать: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шипицын Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Аксинья Алексеевна

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шипицын Викул Алексеевич

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Екатерина Осиповна

Смерть
Неизвестно
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