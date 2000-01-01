Шипицын Алексей Долматович
Место рожденияд. Бучанская Тарского уезда
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Шипицын Долмат Ларионович
Мать: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шипицын Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Аксинья Алексеевна
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Федосья Алексеевна
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно