Башун Мефодий Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1899
Дата смерти06.08.1980
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1899
Отец: Башун Николай Ефремович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Башун Полина Тихоновна
Рождение ребёнка
11.01.1926
Сын: Башун Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Башун Полина Тихоновна
Рождение ребёнка
23.07.1929
Сын: Башун Александр Михайлович
Мать ребёнка: Башун Полина Тихоновна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гончарова Валентина Сухотерина
Мать ребёнка: Башун Полина Тихоновна
Смерть
06.08.1980