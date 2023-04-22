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Башун Мефодий Николаевич

Место рождения

Березово, Ушачский район, Витебская область

Дата рождения

24.01.1899

Дата смерти

06.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1899

Отец: Башун Николай Ефремович

Мать: не указана

Березово, Ушачский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башун Полина Тихоновна

Рождение ребёнка
11.01.1926

Сын: Башун Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Башун Полина Тихоновна

Красная Горка, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
23.07.1929

Сын: Башун Александр Михайлович

Мать ребёнка: Башун Полина Тихоновна

Красная Горка, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гончарова Валентина Сухотерина

Мать ребёнка: Башун Полина Тихоновна

Красная Горка, Ушачский район, Витебская область
Смерть
06.08.1980
Красная Горка, Ушачский район, Витебская область

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