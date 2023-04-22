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Башун Полина Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1904

Дата смерти

19.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1926

Сын: Башун Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Башун Мефодий Николаевич

Красная Горка, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
23.07.1929

Сын: Башун Александр Михайлович

Отец ребёнка: Башун Мефодий Николаевич

Красная Горка, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гончарова Валентина Сухотерина

Отец ребёнка: Башун Мефодий Николаевич

Красная Горка, Ушачский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башун Мефодий Николаевич

Смерть
19.08.1981
Красная Горка, Ушачский район, Витебская область
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