Башун Полина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1904
Дата смерти19.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1926
Сын: Башун Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Башун Мефодий Николаевич
Рождение ребёнка
23.07.1929
Сын: Башун Александр Михайлович
Отец ребёнка: Башун Мефодий Николаевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гончарова Валентина Сухотерина
Отец ребёнка: Башун Мефодий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1981