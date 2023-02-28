Мария Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1862 ст.

Сын: Бычков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бычков Михаил Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1863 ст.

Дочь: Бычкова Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Бычков Михаил Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
26.10.1864 ст.

Сын: Бычков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Бычков Михаил Абрамович

Вельмогово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Михаил Абрамович

Смерть
Неизвестно
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