Мария Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1862 ст.
Отец ребёнка: Бычков Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
21.10.1863 ст.
Дочь: Бычкова Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Бычков Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
26.10.1864 ст.
Отец ребёнка: Бычков Михаил Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно