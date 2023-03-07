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Бычков Михаил Абрамович

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Место рождения

Вельмогово, Клин, Московская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Бычков Авраам Павлов

Мать: Бычкова Степанида Михайлова

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
10.10.1862 ст.

Сын: Бычков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1863 ст.

Дочь: Бычкова Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
26.10.1864 ст.

Сын: Бычков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Вельмогово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Никифорова

Смерть
Неизвестно
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