Бычков Михаил Абрамович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Бычков Авраам Павлов
Рождение ребёнка
10.10.1862 ст.
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
21.10.1863 ст.
Дочь: Бычкова Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Рождение ребёнка
26.10.1864 ст.
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Никифорова
Смерть
Неизвестно