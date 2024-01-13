Писемская Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
1917
Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
1917: Ф.1155. Оп.9. Д.39. Л.292об-293 Метрическая книга с.Георгиевского, О родившихся, 1917 Георгий Родители: Сергей Владимирович Сахаров и Анна Алексеевна Восприемники: означенной церкви протоирей А... Показать все
Работа или профессия
1917
Решма, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно