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Писемская Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
1917
Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
1917: Ф.1155. Оп.9. Д.39. Л.292об-293 Метрическая книга с.Георгиевского, О родившихся, 1917 Георгий Родители: Сергей Владимирович Сахаров и Анна Алексеевна Восприемники: означенной церкви протоирей А... Показать все
Работа или профессия
1917
Решма, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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