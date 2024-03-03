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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5081Решма, слоб.на прав. берегу р. Волги.235166144170Церквей православных 2. Православный мужской монастырь. Еженедельные базары. Лесная пристань.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Кинешемский уезд
С. Решма28Лев Ник. Борский132—Не показано
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
115. Решма, слобода бывшая владельческая, при реке Волге, дворов 57, жителей 257, 2 церкви православных, часовня, 60 лавок, трактир, базар
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Решма сл., ш.р. ВолгаКн.-Юр.2170253176173349—Преобладающие промыслы по Зименковской вол.: фабричн. рабочие, матросы и судорабочие, точильщики, чернорабочие, плотники, торговцы, штукатуры, возка, пилка и рубка дров.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4689Решмасело57°24'42°34'O-38-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24611436101с Решмасело