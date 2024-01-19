Колосова (Кузнецова) Марина Асафовна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти09.07.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Кузнецов Асаф Степанович
Мать: Кузнецова Евдокия
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Васильевич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марфа Ивановна Же
Отец ребёнка: Колосов Иван Васильевич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Колосов Иван Васильевич
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
05.03.1856
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Васильевич
д. Сиринская
Запись в МК 1856
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
09.07.1884
д. Сиринская
Причина смерти: от удушья