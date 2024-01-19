Колосова (Кузнецова) Марина Асафовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Кузнецова) Марина Асафовна

Место рождения

Порядневщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

09.07.1884

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Кузнецов Асаф Степанович

Мать: Кузнецова Евдокия

Порядневщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Васильевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марфа Ивановна Же

Отец ребёнка: Колосов Иван Васильевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1850

Сын: Колосов Андриян Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Васильевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
05.03.1856

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Васильевич

д. Сиринская
Запись в МК 1856
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Иван Васильевич

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
09.07.1884
д. Сиринская
Причина смерти: от удушья
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