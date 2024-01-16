Кузнецова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Маремьяна Асафовна
Отец ребёнка: Кузнецов Асаф Степанович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Катерина Асафовна
Отец ребёнка: Кузнецов Асаф Степанович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Колосова Марина Асафовна
Отец ребёнка: Кузнецов Асаф Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно