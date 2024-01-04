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Кузнецов Асаф Степанович

Место рождения

Порядневщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Кузнецов Степан Филиппович

Мать: Кузнецова Елена

Порядневщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Маремьяна Асафовна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия

Порядневщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Катерина Асафовна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия

Порядневщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Колосова Марина Асафовна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия

Порядневщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Евдокия

Порядневщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1844
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