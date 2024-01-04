Кузнецов Асаф Степанович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Кузнецов Степан Филиппович
Мать: Кузнецова Елена
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Маремьяна Асафовна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Катерина Асафовна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Колосова Марина Асафовна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Евдокия
Смерть
1844