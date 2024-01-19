Симоненко Гриценкова (Павлова) Матрена Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко Гриценкова (Павлова) Матрена Куприяновна

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Место рождения

Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

21.11.1896

Дата смерти

18.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1896

Отец: Павлов Куприян (Куприан) Порфилович

Мать: Ларина Павлова Акулина Федоровна

Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
год рожд. указан согласно копии свидетельства о рождении от 1943 г. Неофициально годом рождения считался 1898 г.
Бракосочетание
1915

Муж: Гриценков Федор Стифанович (Стефанович, Степанович)

Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.04.1916

Дочь: Максимова Телякова Тамара Федоровна

Отец ребёнка: Гриценков Федор Стифанович (Стефанович, Степанович)

Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
В свидетельстве о рождении указана дата 17 апреля 1916 по старому стилю. Отмечала всегда 30 апреля - по новому стилю.
Бракосочетание
Около 1927

Муж: Пустынин Василий Илларионович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.06.1929

Сын: Пустынин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Пустынин Василий Илларионович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Развод
Около 1945

Муж: Пустынин Василий Илларионович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
нет информации, заключался ли брак официально и расторгался ли официально и когда.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симоненко ?

Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
Примерно в 1918-1919
Работа или профессия
Неизвестно
Была швеёй-самоучкой, великолепно шила. Официально нигде не была трудоустроена из-за инвалидности.
Образование
Неизвестно
начальное
Смерть
18.12.1978
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Причина смерти: Болезнь (инсульт, паралич)
Похороны
20.12.1978
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Краснооктябрьское кладбище, Захоронение на 15 участке (вход с поперечной аллеи около новой таблички "15 уч." строго перпендикулярно аллее, примерно 15-20 м вперед), высокий ажурный металлический крест... Показать все
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