Симоненко Гриценкова (Павлова) Матрена Куприяновна
Место рождения
Дата рождения21.11.1896
Дата смерти18.12.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
21.11.1896
год рожд. указан согласно копии свидетельства о рождении от 1943 г. Неофициально годом рождения считался 1898 г.
Бракосочетание
1915
Рождение ребёнка
17.04.1916
Дочь: Максимова Телякова Тамара Федоровна
Отец ребёнка: Гриценков Федор Стифанович (Стефанович, Степанович)
В свидетельстве о рождении указана дата 17 апреля 1916 по старому стилю. Отмечала всегда 30 апреля - по новому стилю.
Бракосочетание
Около 1927
Рождение ребёнка
12.06.1929
Сын: Пустынин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Пустынин Василий Илларионович
Развод
Около 1945
нет информации, заключался ли брак официально и расторгался ли официально и когда.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симоненко ?
Примерно в 1918-1919
Работа или профессия
Неизвестно
Была швеёй-самоучкой, великолепно шила. Официально нигде не была трудоустроена из-за инвалидности.
Образование
Неизвестно
начальное
Смерть
18.12.1978
Причина смерти: Болезнь (инсульт, паралич)
Похороны
20.12.1978
Краснооктябрьское кладбище, Захоронение на 15 участке (вход с поперечной аллеи около новой таблички "15 уч." строго перпендикулярно аллее, примерно 15-20 м вперед), высокий ажурный металлический крест... Показать все