Иванов Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1938
Дата смерти06.02.1987
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1938
Отец: Иванов Петр Кузьмич
Мать: Иванова Мария
Рождение ребёнка
09.03.1962
Сын: Иванов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Иванова Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
09.08.1968
Сын: Иванов Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Иванова Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Иванова Нина Яковлевна
Смерть
06.02.1987