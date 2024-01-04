Иванов Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Анатолий Петрович

Иванов Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1938

Дата смерти

06.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1938

Отец: Иванов Петр Кузьмич

Мать: Иванова Мария

Рождение ребёнка
09.03.1962

Сын: Иванов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Иванова Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
09.08.1968

Сын: Иванов Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Иванова Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Иванова Нина Яковлевна

Смерть
06.02.1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close