Иванова (Подойникова) Нина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1940
Дата смерти14.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1940
Рождение ребёнка
09.03.1962
Сын: Иванов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
09.08.1968
Сын: Иванов Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
09.08.1968
Сын: Иванов Дмитрий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Петрович
Смерть
14.04.2019