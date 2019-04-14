Иванова (Подойникова) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Подойникова) Нина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1940

Дата смерти

14.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1940

Отец: Подойников Яков Никонович

Мать: Подойникова Александра Александровна

Рождение ребёнка
09.03.1962

Сын: Иванов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
09.08.1968

Сын: Иванов Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
09.08.1968

Сын: Иванов Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Петрович

Смерть
14.04.2019
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