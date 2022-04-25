Иванов Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1962
Дата смерти25.04.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1962
Отец: Иванов Анатолий Петрович
Мать: Иванова Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
30.12.1980
Дочь: Носова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Иванова Галина Петровна
Рождение ребёнка
12.12.1986
Дочь: Павлова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Иванова Галина Петровна
Смерть
25.04.2022