Иванов Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1962

Дата смерти

25.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1962

Отец: Иванов Анатолий Петрович

Мать: Иванова Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
30.12.1980

Дочь: Носова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Иванова Галина Петровна

Рождение ребёнка
12.12.1986

Дочь: Павлова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Иванова Галина Петровна

Смерть
25.04.2022
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