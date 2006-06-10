Трефилова (Баталова) Маргарита Максимовна
Место рождения
Дата рождения10.08.1931
Дата смерти10.06.2006
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1931
Отец: Баталов Максим Ефимович
Мать: Баталов Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1958
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Трефилов Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
21.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трефилов Алексей Кузьмич
Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
Смерть
10.06.2006
Казахстан, Темиртау
Причина смерти: Церебральный атеросклероз