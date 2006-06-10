Трефилова (Баталова) Маргарита Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова (Баталова) Маргарита Максимовна

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Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

10.08.1931

Дата смерти

10.06.2006

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1931

Отец: Баталов Максим Ефимович

Мать: Баталов Татьяна Ивановна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.01.1958

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Трефилов Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
21.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трефилов Алексей Кузьмич

Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
Смерть
10.06.2006
Казахстан, Темиртау
Причина смерти: Церебральный атеросклероз
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