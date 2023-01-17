Баталов Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталов Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.02.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баталов Максим Ефимович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.08.1931

Дочь: Трефилова Маргарита

Отец ребёнка: Баталов Максим Ефимович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.08.1931

Дочь: Баталова Маргарита Максимовна

Отец ребёнка: Баталов Максим Ефимович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.02.1939

Сын: Баталов Вячеслав

Отец ребёнка: Баталов Максим Ефимович

Аргаяш, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталов Максим Ефимович

Смерть
18.02.1941
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