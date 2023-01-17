Баталов Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.02.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баталов Максим Ефимович
Рождение ребёнка
10.08.1931
Дочь: Трефилова Маргарита
Отец ребёнка: Баталов Максим Ефимович
Рождение ребёнка
10.08.1931
Дочь: Баталова Маргарита Максимовна
Отец ребёнка: Баталов Максим Ефимович
Рождение ребёнка
13.02.1939
Сын: Баталов Вячеслав
Отец ребёнка: Баталов Максим Ефимович
Аргаяш, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1941