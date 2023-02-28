Тупицына (Багаева) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына (Багаева) Елизавета Степановна

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Место рождения

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

11.12.1877 ст.

Дата смерти

27.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1877 ст.

Отец: Багаев Стефан Артемиевич

Мать: Багаева Екатерина Константиновна

Туманы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
18.01.1898 ст.

Муж: Тупицын Федор Акимович

Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.10.1898

Сын: Тупицын Михаил Федорович

Отец ребёнка: Тупицын Федор Акимович

Вятская губерния, Орловский уезд, Спасская волость, дер. Тупицыны
Смерть
27.12.1961
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
захоронена на Заельцовском кладбище в г. Новосибирск, квартал №50
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