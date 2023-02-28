Тупицына (Багаева) Елизавета Степановна
Место рождения
Дата рождения11.12.1877 ст.
Дата смерти27.12.1961
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1877 ст.
Бракосочетание
18.01.1898 ст.
Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.10.1898
Отец ребёнка: Тупицын Федор Акимович
Вятская губерния, Орловский уезд, Спасская волость, дер. Тупицыны
Смерть
27.12.1961
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
захоронена на Заельцовском кладбище в г. Новосибирск, квартал №50