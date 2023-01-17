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Тупицын Михаил Федорович

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Место рождения

Вятская губерния, Орловский уезд, Спасская волость, дер. Тупицыны

Дата рождения

30.10.1898

Дата смерти

05.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1898

Отец: Тупицын Федор Акимович

Мать: Тупицына Елизавета Степановна

Вятская губерния, Орловский уезд, Спасская волость, дер. Тупицыны
Крещение
30.10.1898 ст.
Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Восприемник родной брат Феодора Тупицын Семеон Акимович
Работа или профессия
С ?.03.1914 по ?.11.1916
Соединенная пароходная компания река Обь, гор. Новосибирск; плесо реки Обь, Бийск-Томск. Карпатский фронт. Матрос пароходов
Работа или профессия
С ?.03.1918 по ?.06.1918
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Председатель деревенского комитета бедноты
Работа или профессия
С ?.07.1918 по ?.10.1918
Киров, город Киров, Кировская область
Вятско-Волжское пароходство река Вятка матрос
Образование
С ?.10.1918 по 1922
Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
рабочий техникум водного транспорта специальность Судовождение
Военная служба
С ?.04.1919 по ?.10.1919
как курсант командирован в 4-ый дивизион Волжской военной флотилии на Тов. Голчин
Работа или профессия
С 1920 по 1929
в зимнее время работал на судоремонтных работах в Боровском затоне, Новосибирском затоне, Самуськом затоне и Омском
Работа или профессия
С ?.04.1922 по ?.04.1930
Западно-Сибирское речное пароходство в летнее время помощник капитана на пароходах: Красный пахарь, Урицкий, Храбрый, Коммунист
Бракосочетание
1923

Жена: Тупицына Екатерина Капитоновна

Рождение ребёнка
08.11.1925

Сын: Тупицын Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Тупицына Екатерина Капитоновна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Дуданец Нина Михайловна

Мать ребёнка: Тупицына Екатерина Капитоновна

Работа или профессия
С 1930 по ?.12.1939
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
капитан пароходов: Ким (Внучка); Дзержинский (Богатырь); Карл Либкнехт Красный путь
Работа или профессия
С ?.01.1940 по ?.03.1944
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Начальник речного порта г. Новосибирск
Место жительства
Около 1940
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Обская дом 107
Смерть
05.03.1944
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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