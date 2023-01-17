Тупицын Михаил Федорович
Место рожденияВятская губерния, Орловский уезд, Спасская волость, дер. Тупицыны
Дата рождения30.10.1898
Дата смерти05.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1898
Вятская губерния, Орловский уезд, Спасская волость, дер. Тупицыны
Крещение
30.10.1898 ст.
Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Восприемник родной брат Феодора Тупицын Семеон Акимович
Работа или профессия
С ?.03.1914 по ?.11.1916
Соединенная пароходная компания река Обь, гор. Новосибирск; плесо реки Обь, Бийск-Томск. Карпатский фронт. Матрос пароходов
Работа или профессия
С ?.03.1918 по ?.06.1918
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Председатель деревенского комитета бедноты
Работа или профессия
С ?.07.1918 по ?.10.1918
Киров, город Киров, Кировская область
Вятско-Волжское пароходство река Вятка матрос
Образование
С ?.10.1918 по 1922
Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
рабочий техникум водного транспорта специальность Судовождение
Военная служба
С ?.04.1919 по ?.10.1919
как курсант командирован в 4-ый дивизион Волжской военной флотилии на Тов. Голчин
Работа или профессия
С 1920 по 1929
в зимнее время работал на судоремонтных работах в Боровском затоне, Новосибирском затоне, Самуськом затоне и Омском
Работа или профессия
С ?.04.1922 по ?.04.1930
Западно-Сибирское речное пароходство в летнее время помощник капитана на пароходах: Красный пахарь, Урицкий, Храбрый, Коммунист
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
08.11.1925
Сын: Тупицын Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Тупицына Екатерина Капитоновна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Дуданец Нина Михайловна
Мать ребёнка: Тупицына Екатерина Капитоновна
Работа или профессия
С 1930 по ?.12.1939
капитан пароходов: Ким (Внучка); Дзержинский (Богатырь); Карл Либкнехт Красный путь
Работа или профессия
С ?.01.1940 по ?.03.1944
Начальник речного порта г. Новосибирск
Место жительства
Около 1940
Обская дом 107
Смерть
05.03.1944