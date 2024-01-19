Викберг (Кочубей) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.01.1891
Дата смерти03.12.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1891
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
19.12.1918
Дочь: Сидорович Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Викберг Дмитрий Акселевич
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викберг Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Викберг Дмитрий Акселевич
Смерть
03.12.1972
г. Гамильтон, Онтарио, Канада
Место погребения: Woodland Cemetery, Hamilton, Ontario, Canada