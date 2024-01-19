Викберг (Кочубей) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викберг (Кочубей) Елена Михайловна

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Место рождения

Вороньки, Чернігівська область

Дата рождения

20.01.1891

Дата смерти

03.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1891

Отец: Кочубей Михаил Николаевич

Мать: Онощко Пелагея Дмитриевна

Вороньки, Чернігівська область
Бракосочетание
1909

Муж: Викберг Дмитрий Акселевич

Вороньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.12.1918

Дочь: Сидорович Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Викберг Дмитрий Акселевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викберг Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Викберг Дмитрий Акселевич

Вороньки, Чернігівська область
Смерть
03.12.1972
г. Гамильтон, Онтарио, Канада
Место погребения: Woodland Cemetery, Hamilton, Ontario, Canada
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