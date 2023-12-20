Викберг Дмитрий Акселевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти?.04.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викберг Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Викберг (Кочубей) Елена Михайловна
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
19.12.1918
Дочь: Сидорович (Викберг) Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Викберг (Кочубей) Елена Михайловна
Смерть
?.04.1924