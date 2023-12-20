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Викберг Дмитрий Акселевич

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

1892

Дата смерти

?.04.1924

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викберг Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Викберг (Кочубей) Елена Михайловна

Вороньки, Чернігівська область
Бракосочетание
1909

Жена: Викберг (Кочубей) Елена Михайловна

Вороньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.12.1918

Дочь: Сидорович (Викберг) Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Викберг (Кочубей) Елена Михайловна

Киев, Украинская ССР
Смерть
?.04.1924
Киев, Украинская ССР

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